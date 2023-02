"Come terzino nel Napoli gioca in realtà un numero 10": le pagelle di Di Lorenzo

Corre, difende, segna. Un terzino d'altri tempi, dai piedi buoni e dall'intelligenza tattica spaventosa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Corre, difende, segna. Un terzino d'altri tempi, dai piedi buoni e dall'intelligenza tattica spaventosa. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i migliori nell'ennesima grande notte europea del suo Napoli: colpi "alla Totti", come scrive TMW, poi Kvara con il tacco gli sussurra "spingila dentro" (Gazzetta dello Sport. Tuttosportsi chiede se ci sia qualcosa che non sappia fare, mentre il Corriere dello Sport aggiunge: "Basterebbe la palla nell’azione del palo di Lozano a far capire che come terzino destro nel Napoli gioca in realtà un numero 10".

Tuttomercatoweb.com: 7,5

TuttoNapoli.net: 7,5