Con il Legia il Napoli-2: Osimhen out più per cautela che per riposo

Si prevede un ampio turnover in casa Napoli per la partita di stasera contro il Legia Varsavia. La conferma arriva anche dall'edizione odierna di Tuttosport: "In campo scenderà il Napoli-2, con i ritorni di Meret, Juan Jesus, Demme, Lozano, Elmas, Mertens e forse Manolas. Chi resterà fuori? La scelta di tenere Osimhen in panchina è più di cautela che di riposo, perché inseguire il primo posto del girone d’Europa League va bene, evitando però rischi inutili, ora che gli azzurri sono saldamente in testa in campionato".