Concorrenza spietata per Ricci, l'Empoli chiede 15 mln: questa la strategia del Napoli

Fitta concorrenza per Samuele Ricci, il 18enne centrocampista dell’Empoli che tanto piace al Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come Ricci abbia catturato l’interesse non solo delle italiane (anche Milan e Fiorentina su di lui), ma anche di club tedeschi come Lipsia e Borussia Dortmund.

Il quotidiano spiega di come l’Empoli speri di scatenare un’asta ed incassare 15 milioni, ma il Napoli potrebbe allettare il club che ne detiene la proprietà (che non vorrebbe lasciarlo partire) lasciandogli la possibilità di tenere il centrocampista in prestito per un’altra stagione, ossia ciò che vorrebbe l’Empoli. "Ricci potrebbe essere un acquisto prospettico per il Napoli, ma Gattuso potrebbe anche valutarlo per il presente, nel caso in cui dovesse andar via Allan" sottolinea Tuttosport.