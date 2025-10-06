Condò: "Napoli, fatica inenarrabile! Primo tempo con le gomme sgonfie, poi De Bruyne..."

Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato lo 0-0 del big match Juventus-Milan: "I rossoneri perdono terreno, ma trovano davanti a sé un nuovo ostacolo. L’episodio chiave è il delizioso assist di Modric per Leao, sprecato malamente dal portoghese: un errore che fotografa il valore aggiunto del croato. È stata una partita più improntata alla forza fisica che al talento, con la sola eccezione dell’imprevedibile Conceicao (inspiegabile la sua sostituzione). Colpisce soprattutto la quantità di talento messo in campo nel finale – da Leao a Nkunku, da Vlahovic a Openda – e lo zero che ne è venuto fuori".

Poi l’attenzione si è spostata su Napoli-Genoa, terminata 2-1:

"Per la quarta volta consecutiva gli azzurri hanno dovuto sudare oltremodo per vincere in casa. Dopo il 2-1 al Sporting in Champions, il successo in extremis col Cagliari e il 3-2 sofferto contro il Pisa, anche il Genoa ha messo in difficoltà Conte, piegandosi solo davanti al ritorno di fiamma guidato dall’ingresso di De Bruyne. Nulla da eccepire sulla scelta di farlo riposare – veniva dalla sua miglior prestazione in maglia azzurra – ma la sua presenza resta imprescindibile".

Secondo Condò, il vero limite del Napoli è stato il resto della squadra:

"Nel primo tempo sembrava con gomme sgonfie. L’aggressività del Genoa li ha imbrigliati, il tacco di Ekhator ha ricordato Crespo, e solo una grande reazione nella ripresa ha permesso di ribaltare l’inerzia della partita".