Conferenza Milinkovic-Savic, Cds: "Vanja parla il giusto, non fa spoiler"

Vanja Milinkovic-Savic non fa spoiler. Non ama dire troppo di sè. Non vuole svelarsi e lascia agli altri il gusto della sorpresa.

Ieri, intervenuto in conferenza stampa da Castel di Sangro, il nuovo portiere del Napoli, appena prelevato dal Torino, ha dato a tutti appuntamento alla prossima stagione per scoprire pregi, difetti, sogni e speranze. Milinkovic-Savic respinge etichette e previsioni sulle gerarchie e anche su questo tema rimanda le risposte al futuro. Così il Corriere dello Sport commentando la conferenza del portiere. Risposte dirette, poche parole, tanta voglia di far bene sul campo.