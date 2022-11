Confermato ritiro in Turchia: date certe e ci saranno tre amichevoli, i dettagli

Mentre gli altri saranno in Qatar per il Mondiale, il Napoli volerà in Turchia per il ritiro. Le date sono confermate

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Mentre gli altri saranno in Qatar per il Mondiale, il Napoli volerà in Turchia per il ritiro. Le date sono confermate e le svela l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Partenza prevista per il 28 novembre con ritorno il 13 dicembre. Previste anche tre amichevoli, una con i padroni di casa dell'Antalya e altre due molto probabilmente con due club inglesi che pure si troveranno lì per il ritiro.