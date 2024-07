Conte blinda il Napoli: sala pranzo vietata anche a De Laurentiis

Antonio Conte blinda il Napoli anche dalla stessa società. Come riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il tecnico azzurro avrebbe delineato la zona off limits del Napoli, così nessuno oltre a lui e lo staff può avere contatti con la squadra, neppure lo stesso De Laurentiis con la sala pranzo blindata. Il patron azzurro ha accettato queste disposizioni per strappare il sì del tecnico.