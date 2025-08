Conte contro Chivu, Corsera: "Metodi di allenamento versione marines"

Sarà ancora sfida Napoli-Inter in campionato? Questa la possibile previsione del Corriere della Sera, che si focalizza sugli allenatori di azzurri e nerazzurri: "Che tipo di allenatore sei? «Un dittatore democratico». Risponde così Cristian Chivu, col sorriso accennato e l’occhio furbo. Ha ereditato l’Inter da Simone Inzaghi e almeno tatticamente non l’ha rivoltata come un calzino. Gli si attribuisce il merito (e l’intelligenza) di una rivoluzione soft, ma la preparazione cominciata dieci giorni fa di morbido ha ben poco. Il romeno è uno tosto: personalità, consapevolezza e quella ruvidezza mascherata, esattamente come era da difensore.

Prima di lui, Antonio Conte, che con il metodo di lavoro — massacrante — si è guadagnato crediti (e titoli) in Italia e in Inghilterra. Sudore e fatica, ripetute e blocchi: punti fermi di una preparazione che oggi avvicina ancor più Napoli e Inter. Se l’effetto allenamento versione marines sarà già visibile tra 20 giorni ci saranno i presupposti per la sfida delle sfide: chi delle due avrà il primo calo?".