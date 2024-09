Conte e i 100 giorni al Napoli: il tecnico ha una certezza sul mercato

Antonio Conte, almeno quello, potrà cominciare a contare su una rosa definitiva, al completo, piena di talento e soprattutto soluzioni

Antonio Conte venerdì compirà i 100 giorni sulla panchina azzurra ed ha una certezza: l'aver dato tutto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Certo è che per il momento Antonio Conte, almeno quello, potrà cominciare a contare su una rosa definitiva, al completo, piena di talento e soprattutto soluzioni come mai finora: nelle prossime ore, con i rientri di Kvara, Anguissa e gli ultimi reduci delle nazionali, il signor Antonio potrà respirare le espressioni di volti vecchi e nuovi. Tutti insieme appassionatamente.

E venerdì, quando saranno 100 i suoi giorni sulla panchina del Napoli, dal 5 giugno in poi, potrà probabilmente guardarsi indietro con la certezza di aver davvero fatto di tutto e anche di più: è passato in mezzo ai dubbi di Kvara, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka, e poi nel dedalo del caso Osimhen, di un mercato pieno di colpi di scena, porte scorrevoli che neanche in hotel, uscite, entrate, acquisti dell’ultimo secondo e panchine talmente corte da non avere un solo centrocampista di ruolo da mandare dentro contro il Parma in corsa".