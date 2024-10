Conte è soddisfatto: gesto verso la squadra, mai avuto così tanto riposo

Tre giorni dopo la vittoria contro il Como la settimana scorsa (da sabato a lunedì), altri due (domani e dopodomani) in questa con weekend libero a causa della sosta per le nazionali: i giorni di pausa salgono a cinque in due settimane. Il Napoli si ferma e tornerà ad allenarsi direttamente martedì.

E quindi altri due giorni di riposo, un bel gesto di Conte secondo La Repubblica: "Antonio Conte ieri ha chiuso la prima settimana di allenamenti a Castel Volturno senza i 12 nazionali, impegnati in giro per il mondo. L’allenatore ha concesso due giorni e mezzo di riposo".