Conte ha le idee chiare: le scelte verso il big-match contro il Milan

Vigilia di Milan-Napoli ed ancora due sedute a disposizione di Antonio Conte, protagonista quest'oggi in conferenza stampa a Castel Volturno, ma la sensazione sempre più forte che le scelte - sia di uomini che ovviamente di atteggiamento tattico - siano state già prese. Antonio Conte ha le idee chiare nonostante la situazione in infermeria a complicare gli ultimi giorni d'avvicinamento alla super sfida di San Siro che può dire già tanto sul campionato delle due squadre.

Nuova coppia centrale

Si attendeva il recupero di Amir Rrahmani per vedere l'attesa coppia titolare con Alessandro Buongiorno, ma a Milano - almeno dall'inizio - non ci sarà nessuno dei due. Out Buongiorno che si rivedrà dopo la sosta per le nazionali mentre il kosovora, in panchina nella sfida con il Pisa, non è ancora al 100% e Conte non vuole ad oggi prendersi rischi: così è possibile una nuova coppia centrale con la conferma di Beukema ed il rilancio di Juan Jesus sul centro-sinistra. Poi per lo Sporting Lisbona in Champions verrà nuovamente valutata la posizione di Rrahmani.

A centrocampo non si cambia

Novità in difesa, ma non a centrocampo ed in attacco. Niente tridente largo, ma avanti con i quattro centrocampisti tutti insieme e quindi Lang e Neres ancora inizialmente in panchina. McTominay agirà ancora falso esterno con De Bruyne, Lobotka ed Anguissa in mezzo e Politano nel ruolo di equilibratore a destra. Nessun dubbio anche su Hojlund di punta e quindi gli ultimi ballottaggi sono i soliti: Meret o Milinkovic in porta e Olivera o Spinazzola a sinistra con entrambi gli italiani in questo momento assolutamente favoriti.