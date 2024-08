Conte ha parlato alla squadra senza i dirigenti: cosa ha detto ai calciatori

vedi letture

Antonio Conte ha parlato alla squadra cambiando i toni rispetto all’immediato post-partita di domenica. Solo lui e i ragazzi, nessun dirigente presente al confronto ieri a Castel Volturno. A Verona ha spiegato come si fosse vergognato per il secondo tempo, ha insistito sulla fame che non si può cancellare dopo aver vinto uno scudetto.

Dopo il bastone, ha scelto la strada della carota chiedendo alla squadra di rialzarsi tutti insieme, il suo obiettivo è entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi. Oltre ad aver sottolineato i tanti errori commessi a Verona, ha parlato anche del primo tempo di cui era abbastanza soddisfatto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.