Conte-Italia, l'ipotesi perde quota: questione di costi e non solo, i dettagli

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Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Nazionale perdono quota. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ipotesi appare oggi complicata soprattutto per ragioni economiche e contrattuali. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, infatti, gli sponsor non sono disposti a coprire l’ingaggio elevato dell’attuale tecnico del Napoli, come avvenuto in passato. A questo si aggiunge il contratto che lo lega ancora al club di De Laurentiis.

Conte-Italia più no che sì: c'è un altro candidato in pole

Per questi motivi, prende sempre più forza la candidatura di Roberto Mancini, favorito anche dal rapporto con Giovanni Malagò. Nel frattempo, resta centrale il futuro in azzurro: è atteso il vertice di fine stagione tra Conte e De Laurentiis, che dovrebbe tenersi dopo la matematica qualificazione alla Champions. Sul tavolo, come evidenzia il quotidiano, “lo svecchiamento della rosa e la gestione della stagione”, tra infortuni e programmazione futura.