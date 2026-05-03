"Se non puoi vincere, allora non perdere", la frase di Conte spiega al meglio Como-Napoli

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Come racconta La Gazzetta dello Sport, il pareggio tra Como e Napoli riflette un equilibrio già visto in stagione, con tre incroci chiusi senza vincitori.

Un punto a testa e un abbraccio finale tra Cesc Fabregas e Antonio Conte, dopo una sfida più tesa in campo che nel risultato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il pareggio tra Como e Napoli riflette un equilibrio già visto in stagione, con tre incroci chiusi senza vincitori. Se il Como ha mostrato maggiore compattezza, il Napoli può recriminare per le occasioni, tra cui il palo di Politano. “Se non puoi vincere, allora devi non perdere”, la filosofia di Conte, applicata però con un atteggiamento prudente: baricentro basso e poca creatività offensiva.

Napoli meno coraggioso

I numeri confermano l’approccio: recupero palla più arretrato e difficoltà nel ribaltare l’azione, nonostante gli spazi concessi dagli avversari. Solo nel finale gli azzurri hanno provato a spingere con più decisione, senza però trovare il colpo decisivo. Un pari che muove la classifica, ma lascia aperti interrogativi sul gioco