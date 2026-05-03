CdS sposa l'analisi di Conte: "Prestazione di spessore difensivo! E nel finale..."

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Un pareggio che vale più di quanto dica il risultato. Il Napoli esce da Como con uno 0-0 che, come sottolinea il Corriere dello Sport, “ha consacrato l’obiettivo della squadra di Conte”, avvicinando ulteriormente la qualificazione alla Champions League. Il quotidiano evidenzia come “il Napoli, certamente non scintillante come nel 4-0 con la Cremonese, ha riempito la giornata di senso pratico e concretezza, esibendo una prestazione collettiva di spessore difensivo”. Una prova meno brillante sul piano estetico, ma efficace nella gestione.

Napoli, nel finale potevi anche vincerla

Nonostante il maggiore possesso e le occasioni del Como, “il Napoli ha sfiorato anche il colpaccio nel finale con McTominay e Politano”, fermato ancora una volta dal palo. Un dettaglio che avrebbe potuto cambiare il destino della gara. In definitiva, per il Corriere dello Sport si tratta di “un pareggio deleterio ma anche un punto guadagnato verso l’Europa”, con gli azzurri che possono guardare con fiducia allo sprint finale per la Champions.