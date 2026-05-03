De Bruyne bocciato dai quotidiani, pioggia di 4,5 e 5: "Preferisce il lago alla terra ferma"
Non lascia scampo il giudizio dei quotidiani sulla prestazione di Kevin De Bruyne in Como-Napoli. Il belga, sostituito nella ripresa da Conte con l’ingresso di Anguissa, è finito nel mirino della critica dopo una prova opaca e mai realmente incisiva.
Le pagelle dei quotidiani su De Bruyne
Il Corriere dello Sport gli assegna 4,5: “Pressa, d'accordo, ma si fa notare per l'inusuale imprecisione in palleggio e per uno scontro di gioco con Perrone. Un pomeriggio ai margini”. Sulla stessa linea La Gazzetta dello Sport, che lo valuta 5: “Nervoso, quasi svogliato. Perde tempo a sbuffare, non trova mai la posizione giusta né una giocata vera”.
Gli altri tre quotidiani
Ancora più severo Tuttosport (4,5): “È giù di condizione e così diventa più dannoso che altro”. Critico anche Il Mattino (4,5): “Come le grandi star, preferisce il lago. Peccato che sulla terra ferma non ci arrivi mai”. Chiude Repubblica con un 5 secco.
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