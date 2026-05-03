CorrSera - Caso Rocchi, spunta lo sfogo sull'Inter: "Non vogliono più vedere quell’arbitro"

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Come racconta quest'oggi il Corriere della Sera, al centro del fascicolo aperto dalla Procura c’è quel “loro”, emerso in un’intercettazione dell’aprile 2025

Un’indagine ancora avvolta da zone d’ombra, con un pronome che resta senza identità. Come racconta quest'oggi il Corriere della Sera, al centro del fascicolo aperto dalla Procura c’è quel “loro”, emerso in un’intercettazione dell’aprile 2025 tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, che gli inquirenti non sono ancora riusciti ad associare a nomi precisi.

Inchiesta arbitri, Rocchi si lamenta delle pressioni ricevute

Secondo quanto ricostruito, Rocchi si sarebbe lamentato per pressioni ricevute sulle designazioni arbitrali, con richieste specifiche su Daniele Doveri e Andrea Colombo in vista di gare decisive. Tuttavia, non è stato possibile identificare con sufficiente attendibilità il possibile portavoce, sottolinea il quotidiano.

Al centro c'è il club referee manager dell'Inter

Tra le figure attenzionate - si apprende dal Corriere della Sera - resta l'ex assistente arbitrale e oggi club referee manager dell’Inter, ma senza certezze definitive. L’ipotesi di frode sportiva resta dunque sospesa, anche perché il gip ha interrotto le intercettazioni senza che si arrivasse a una svolta. Un caso ancora aperto, in attesa di sviluppi concreti.