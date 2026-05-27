Le parole di Lukaku non cambiano futuro: "Si dovrà trovare una nuova destinazione"
Il futuro di Romelu Lukaku sembra lontano da Napoli, a dispetto delle dichiarazioni dell'attaccante L’attaccante belga, infatti, non rientrerebbe nei piani tecnici del nuovo progetto azzurro e starebbe già valutando nuove soluzioni in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, “il nuovo corso del Napoli non prevede faccia parte della squadra azzurra”. Una presa di posizione forte che confermerebbe la volontà del club di cambiare volto all’attacco dopo l’addio di Antonio Conte.
Sempre secondo il quotidiano napoletano, “Lukaku si dovrà trovare una nuova destinazione” e il suo procuratore Federico Pastorello “è al lavoro da un bel po’ ormai per esplorare tutte le possibilità”.
L’idea, dunque, sarebbe quella di separarsi già nelle prossime settimane, senza arrivare alla naturale scadenza del contratto. “L’ultimo anno di contratto non sarà rispettato”, scrive ancora Il Mattino, lasciando intendere come l’addio sia ormai uno scenario più che concreto.
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