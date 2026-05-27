Incontro agenti Italiano-Napoli: Bologna infastidito

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna continua a seguire con attenzione la situazione legata a Vincenzo Italiano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna continua a seguire con attenzione la situazione legata a Vincenzo Italiano e non avrebbe accolto con entusiasmo l’incontro andato in scena a Roma tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti del tecnico rossoblù. Un summit durato quasi sei ore che, inevitabilmente, ha alimentato ulteriormente le voci sul possibile approdo dell’allenatore al Napoli.

Il quotidiano sottolinea come in casa rossoblù “non avrebbero gradito fino in fondo” l’atteggiamento dell’entourage di Italiano. In particolare, il Bologna avrebbe interpretato i continui rinvii del confronto con la dirigenza emiliana come un tentativo di presentarsi al tavolo con un accordo già definito con un’altra società.

Da Bologna filtra quindi una certa irritazione per la gestione dei tempi e dei contatti, mentre da Roma e Napoli cresce la sensazione che la pista Italiano sia sempre più concreta per il post-Conte.