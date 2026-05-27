Italiano, tante conferme: data dell'accordo e possibili cifre
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli e Vincenzo Italiano sarebbero sempre più vicini all’accordo definitivo. Il summit andato in scena ieri a Roma avrebbe infatti posto basi molto solide per la fumata bianca.
Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale con opzione per una terza stagione, legata a condizioni considerate facilmente raggiungibili. In termini economici, l’intesa prevederebbe un accordo fino al 2029 da circa 2,8 milioni di euro a stagione.
“Tuttosport” sottolinea come la sensazione sia quella di un’intesa ormai in dirittura d’arrivo: la fumata bianca potrebbe arrivare già entro la fine della settimana. Prima, però, Italiano dovrà definire la propria posizione con il Bologna. In programma ci sarebbe infatti un confronto diretto con la dirigenza rossoblù a Casteldebole per sancire la separazione definitiva.
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