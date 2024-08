Conte pensa a tre novità di formazione contro il Bologna

Possibili novità di formazione per Conte contro il Bologna. Se Buongiorno rientra, l’idea è che entrerà a sinistra nel tris di centrali, così com’è stato provato nel corso del ritiro di Castel di Sangro, con Rrahmani al centro e Di Lorenzo a destra.

La variabile: Buongiorno centrale, con Di Lorenzo avanzato sulla fascia e Rrahmani a destra. Anche perché, nel frattempo, cresce la condizione di Olivera: per il Cds, nell’idea di Conte dovrebbe far parte della futura squadra titolare. Tendenzialmente da marcatore, a sinistra nella linea a tre. L'altra novità in attacco con Raspadori che insidia Simeone. Aspettando Lukaku...