Conte pensa al Como: ha già le idee chiare sulla formazione

vedi letture

E' già tempo di campionato, di nuovo, col Napoli che scenderà in campo venerdì per affrontare il Como di Fabregas. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l’idea credibile è che Conte non cambierà nulla o magari pochissimo.

"Un testa a testa sempre d’attualità è quello tra Olivera e Spinazzola sulla fascia sinistra, ma per il resto, con la sosta dietro l’angolo, è molto possibile che scenderanno in campo dall’inizio gli stessi uomini della formazione che ha cominciato la sfida con il Monza. Con lo stesso atteggiamento tattico: 4-2-4, con McTominay sulla linea degli attaccanti".