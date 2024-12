Conte punta sull'effetto rivincita: ha pianificato ogni scelta per vincere in campionato

Voltare pagina e riprendersi la vetta della classifica. Non c'è tempo per soffermarsi ancora sull'eliminazione in Coppa Italia e già da ieri è partito l'avvicinamento al secondo incrocio con la Lazio, quello a cui Antonio Conte con le sue scelte ha dato la priorità assoluta e indicato come match da vincere a tutti i costi. Il Napoli ieri è rientrato in città per presentarsi subito a Castel Volturno: allenamento di grande intensità per i giocatori rimasti a riposo o quelli subentrati solo nel finale, in pratica tutti i titolari che sfideranno stavolta la squadra di Baroni. L'undici tipo di Conte dovrà anche assorbire la rabbia dei compagni scesi in campo all'Olimpico per provare ad alzare ulteriormente il livello per superare una Lazio che è a tutti gli effetti una concorrente nell'alta classifica oltre che la rivelazione del campionato. Tutto probabilmente già pianificato da tempo da Antonio Conte: anche una reazione post-sconfitta era stata messa in preventivo prima di una scelta così estrema in Coppa Italia.

Si alza la pressione

Mai come stavolta un po' di pressione ci sarà sulle spalle dei giocatori del Napoli, chiamati a vincere dopo l'eliminazione agli ottavi e le vittorie negli anticipi dell'Inter, che ha accorciato a -1 con una gara in meno, e dell'Atalanta che per ora ha sorpassato e s'è piazzata in testa facendo un altro pieno d'entusiasmo. Un turno che può essere già pesante considerando anche le polemiche scaturite in città dopo gli undici cambi operati all'Olimpico, una scelta chiara - a dispetto delle dichiarazioni di facciata prima e dopo la gara - che Antonio Conte ha fatto con grande convinzione, dando spazio ad elementi per gran parte fuori da tempo, senza condizione ed automatismi. Una sconfitta praticamente annunciata e che solo una vittoria contro i biancocelesti può cancellare immediatamente. Questi ultimi due giorni saranno importanti anche per raggiungere il quinto sold-out consecutivo per spingere la squadra alla rivincita.