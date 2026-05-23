Il Napoli ai vertici del calcio italiano: sesta volta nei primi 2 posti negli ultimi 10 anni!

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Ultima giornata di campionato decisiva per la squadra di Conte. Il Napoli punta a difendere la seconda posizione in classifica contro l’Udinese al Maradona.

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A, con l’obiettivo di blindare il secondo posto. Dopo la qualificazione in Champions League già conquistata, gli azzurri vogliono mantenere il vantaggio sul Milan e sulla Roma. Un risultato simbolico ma importante, che confermerebbe la continuità del progetto tecnico e il ritorno stabile del Napoli ai vertici del calcio italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Napoli secondo posto Serie A: obiettivo storico nel ciclo recente

Il Napoli potrebbe chiudere la stagione con un altro piazzamento d’élite: basterebbe un pareggio contro l’Udinese per confermare il secondo posto in Serie A. Un risultato che avrebbe anche un valore statistico rilevante, considerando che dal 2015-2016 il club ha chiuso tra le prime due posizioni in cinque occasioni. In particolare, il Napoli ha ottenuto tre secondi posti nelle stagioni 2015-2016 e 2017-2018 sotto la guida di Maurizio Sarri, e nel 2018-2019 con Carlo Ancelotti. Un’eventuale conferma in questa stagione porterebbe il club a un record condiviso con l'Inter per piazzamenti tra le prime due in Serie A.