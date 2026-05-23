Euro 2032 a Napoli: incontro Manfredi-Fico-Abodi ma luglio si avvicina, la situazione

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A margine delle regate dell'America's Cup a Cagliari, sindaco, governatore e ministro dello Sport hanno fatto il punto sulla candidatura di Napoli agli Europei

Le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari sono state la cornice inattesa di un incontro istituzionale che riguarda direttamente il futuro di Napoli come sede degli Europei del 2032. Il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore della Campania Roberto Fico hanno fatto il punto della situazione con il ministro dello Sport Andrea Abodi. Sul tavolo la candidatura di Napoli a ospitare due gare del torneo — che si terrà tra Italia e Turchia — con in ballo anche l'ambizioso obiettivo di aggiudicarsi una semifinale. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, entrambi gli esponenti istituzionali hanno ribadito l'impegno della città e della Regione Campania.

Riqualificazione Maradona Euro 2032: 200 milioni dalla Regione Campania con i Fondi di Sviluppo e Coesione

Il cuore della candidatura è la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, che richiede una copertura economica stimata in 200 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano, queste risorse saranno recuperate attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione. Manfredi ha rassicurato Abodi sul fatto che il progetto è in fase di ultimazione, mentre il governatore Fico ha formalmente garantito l'impegno della Regione Campania a sostenere la candidatura. Un fronte istituzionale compatto, che ora deve rispettare una scadenza precisa e improrogabile.

Scadenza luglio 2026 e decisione UEFA a ottobre: le date chiave per la candidatura di Napoli a Euro 2032

Il calendario della candidatura è preciso e non ammette ritardi. Entro la fine di luglio 2026 il progetto di riqualificazione del Maradona — comprensivo della copertura economica e dell'intero progetto-città — dovrà essere protocollato e trasmesso via PEC ai vertici della Federcalcio e dell'UEFA, con sede a Nyon. Il giorno X è fissato al 10 ottobre 2026: quella data l'UEFA comunicherà ufficialmente quali saranno le cinque città italiane selezionate per ospitare la quota italiana degli Europei 2032. Per Napoli, ogni giorno da qui ad allora è prezioso.