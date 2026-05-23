Obiettivo Khalaili, Manna accelera per il talento dell’Union Saint-Gilloise: cifre e dettagli

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Il Napoli si muove sul mercato in attesa del nuovo allenatore. Tra i nomi più caldi c’è Anan Khalaili, esterno israeliano protagonista in Belgio.

Il mercato del Napoli entra nel vivo nonostante l’incertezza legata al prossimo allenatore. Le strategie del club azzurro vanno avanti tra contatti riattivati e trattative rimaste finora sottotraccia. In questo scenario prende sempre più quota il nome di Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Royale Union Saint-Gilloise. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato da tempo i dialoghi con il club belga, convinto che operazioni di questo tipo vadano chiuse rapidamente per evitare inserimenti della concorrenza.

Chi è Anan Khalaili: numeri, ruolo e caratteristiche del talento seguito dal Napoli

Khalaili, che compirà 22 anni a settembre, è considerato uno dei profili emergenti più interessanti. Nato a Haifa ma ormai cresciuto calcisticamente in Belgio, il giocatore si è messo in evidenza per atletismo, corsa e versatilità tattica. Può giocare sia da esterno offensivo sia da quinto di centrocampo in diversi sistemi di gioco. I numeri dell’ultima stagione confermano la sua crescita: 51 presenze complessive, oltre 4.100 minuti giocati, cinque gol e sei assist tra campionato, coppe europee e nazionale israeliana. Il Napoli avrebbe iniziato a seguirlo con attenzione già sette mesi fa, durante Italia-Israele, dove le qualità del giovane esterno avrebbero colpito particolarmente Manna e l’area scouting.

Napoli-Khalaili, trattativa complicata: l’Union Saint-Gilloise chiede 20 milioni

Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con gli agenti del calciatore per ottenere una sorta di priorità morale in vista della trattativa. La parte più complessa, però, resta quella legata all’accordo economico con l’Union Saint-Gilloise, club noto per le richieste elevate sul mercato. La società belga valuterebbe Khalaili circa 20 milioni di euro, cifra considerata alta ma non impossibile da trattare. Serviranno nuovi incontri e ulteriori contatti per capire se esistano i margini per chiudere l’operazione. Intanto, tra Belgio e Napoli, cresce la sensazione che l’affare possa davvero entrare nel vivo, anche grazie alla volontà del giocatore di approdare in Serie A.