Obiettivo Khalaili, Manna accelera per il talento dell’Union Saint-Gilloise: cifre e dettagli
Il mercato del Napoli entra nel vivo nonostante l’incertezza legata al prossimo allenatore. Le strategie del club azzurro vanno avanti tra contatti riattivati e trattative rimaste finora sottotraccia. In questo scenario prende sempre più quota il nome di Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Royale Union Saint-Gilloise. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato da tempo i dialoghi con il club belga, convinto che operazioni di questo tipo vadano chiuse rapidamente per evitare inserimenti della concorrenza.
Chi è Anan Khalaili: numeri, ruolo e caratteristiche del talento seguito dal Napoli
Khalaili, che compirà 22 anni a settembre, è considerato uno dei profili emergenti più interessanti. Nato a Haifa ma ormai cresciuto calcisticamente in Belgio, il giocatore si è messo in evidenza per atletismo, corsa e versatilità tattica. Può giocare sia da esterno offensivo sia da quinto di centrocampo in diversi sistemi di gioco. I numeri dell’ultima stagione confermano la sua crescita: 51 presenze complessive, oltre 4.100 minuti giocati, cinque gol e sei assist tra campionato, coppe europee e nazionale israeliana. Il Napoli avrebbe iniziato a seguirlo con attenzione già sette mesi fa, durante Italia-Israele, dove le qualità del giovane esterno avrebbero colpito particolarmente Manna e l’area scouting.
Napoli-Khalaili, trattativa complicata: l’Union Saint-Gilloise chiede 20 milioni
Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con gli agenti del calciatore per ottenere una sorta di priorità morale in vista della trattativa. La parte più complessa, però, resta quella legata all’accordo economico con l’Union Saint-Gilloise, club noto per le richieste elevate sul mercato. La società belga valuterebbe Khalaili circa 20 milioni di euro, cifra considerata alta ma non impossibile da trattare. Serviranno nuovi incontri e ulteriori contatti per capire se esistano i margini per chiudere l’operazione. Intanto, tra Belgio e Napoli, cresce la sensazione che l’affare possa davvero entrare nel vivo, anche grazie alla volontà del giocatore di approdare in Serie A.
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