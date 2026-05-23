Perso Sarri, ADL vorrebbe Allegri! Cdm: "Resta il preferito, ma è bloccato dal Milan"

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Il tecnico livornese continua a essere il primo nome sulla lista del Napoli. La dirigenza azzurra lo considera il profilo perfetto per aprire un nuovo ciclo vincente

Il Napoli continua a lavorare alla scelta del prossimo allenatore e il nome in cima ai pensieri della dirigenza resta quello di Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico livornese sarebbe considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte grazie alla sua esperienza nella gestione di squadre di alto livello e di spogliatoi ricchi di personalità. La società azzurra vede in Allegri una figura capace di garantire equilibrio, leadership e continuità tecnica in un momento delicato della programmazione futura.

Allegri-Napoli, trattativa difficile: pesa il contratto con il Milan

La pista che porta ad Allegri, però, si presenta tutt’altro che semplice. L’allenatore sarebbe infatti ancora vincolato al Milan da un contratto biennale che potrebbe rinnovarsi automaticamente in caso di qualificazione del club rossonero alla prossima Champions League. Nonostante gli ostacoli burocratici, il nome di Allegri è da anni associato al Napoli. A ogni cambio di panchina, infatti, il tecnico toscano è sempre tornato tra i principali candidati per guidare gli azzurri. Questa volta, però, la sensazione è che i contatti possano diventare più concreti rispetto al passato.