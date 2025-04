Conte vs D'Aversa, Colonnese al Cds: "Li conosco bene, la chiave tattica del match..."

In vista del match fra Napoli ed Empoli di lunedì prossimo, Francesco Colonnese ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dei due allenatori Antonio Conte e Roberto D'Aversa: "Si scontrano due persone che conosco bene. C’è un rapporto di grande stima e rispetto tra D’Aversa e Conte, queste cose a livello emotivo possono incidere. In campo, però, non ci saranno sconti. L’Empoli si trova in una situazione di classifica disperata, il Napoli se vuole vincere lo Scudetto non può commettere passi falsi".

E proprio contro l'Empoli, il Napoli ha perso due volte negli ultimi due precedenti giocati fra le mura amiche: "Certe statistiche possono sempre influire, però c’è troppa differenza tra Napoli ed Empoli. I toscani sono in grande difficoltà, la squadra di Conte è favoritissima".

Una chiosa poi su quale potrebbe essere la chiave tattica del match: "Dal punto di vista tattico, quando si affronta una squadra che si chiude, sono importanti gli esterni, sia da una parte che dall’altra, quindi Neres e Politano. La partita si deciderà in quella zona di campo, perché ci saranno gli uno contro uno. Poi un fattore decisivo sarà quello ambientale, lo stadio sarà pieno e dà sempre una spinta importante".