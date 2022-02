Corbo: "Che il Napoli ci ripensi su Mertens. Molto dipenderà da stasera"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Una vaga diagnosi tiene in dubbio Osimhen, tornato solo l’altra domenica in campo dopo una lunga sosta. Sarà tutto più chiaro stasera. Tocca a Mertens, che ha giocato solo attimi della partita. La sua attesa in panchina ha dimostrato come il tatticismo prevalga sull’audacia, la rinuncia sull’azzardo, il calcolo sull’avventura. La presenza in Europa League consente a “Ciro” di rimettersi in gioco. Che il Napoli ci ripensi, che un altro club sia spinto ad offrirgli un imbarco: molto dipende da stasera. Forza “Ciro”. Splendida opportunità la vetrina europea del Nou Camp per il suo destino".