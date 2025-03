Corbo: "Conte ha dato troppo spazio ad un rammarico, far passare il tutto come un'opera straordinaria"

Il Napoli si è perso nelle ultime partite, raccogliendo 8 punti nelle successive 7 partite dopo la vittoria sulla Juventus. Lo sottolinea Antonio Corbo nel suo editoriale di Repubblica: "Dal 25 gennaio a ieri sono cambiate tante cose: il Napoli ha perso la catena di destra nel rodato modulo 4-3-3, con la verticale Di Lorenzo - Anguissa - Politano. Ha allestito un discreto 3-5-2, privandosi di sovrapposizioni e scatti in accelerazioni e decelerazioni che lo portavano alla profondità.

In questa fase delicata si è dato troppo spazio, anche da parte di Conte, ad un rammarico: temere che passi come ordinaria un'opera straordinaria. Quasi a voler fissare a futura memoria i meriti di un anno brillante, realizzato con la fusione tra otto elementi dello scudetto 2023, gli acquisti per 149,5 milioni nella scorsa estate, i buoni rinforzi trovati fra i saldi di gennaio da Giovanni Manna, dopo lo sfacelo del vecchio scouting. La sosta offre il tempo per recuperare energie, schemi, regole. La condizione atletica è bassa, Politano e Di Lorenzo con 1 Lukaku e Lobotka sono stremati. La catena di destra da ripristinare. Ci sono i nuovi da inserire, se pronti.