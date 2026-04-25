McTominay versione scudetto, pioggia di 7,5 ed 8: "Dominante! Ma quel rigore..."

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È un one man show, il Napoli si gode di nuovo la miglior versione di Scott McTominay celebrata quest'oggi da tutti i quotidiani.

È un one man show, il Napoli si gode di nuovo la miglior versione di Scott McTominay! Lo scozzese torna a giocare nel suo ruolo e va vicino ad un prestazione da 10 in pagella: sblocca il risultato dopo 2 minuti, assiste De Bruyne con una giocata da Karate Kid e sfiora la doppietta fallendo il calcio di rigore nel finale di gara. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport 8 - "Dominante. Gol al Maradona 107 giorni dopo l’ultima volta (contro il Verona). Eguagliato il suo record personale fatto di 13 gol in una stagione, proprio come l’anno scorso. Il rigore sbagliato non sporca una prova da Oscar".

Tuttosport 8 - "Più del gol, l’intervento in acrobazia con cui propizia il 3-0 di De Bruyne è la fotografi a di una prestazione, di uno stato di forma, di un’attitudine. Mezzo punto in meno per il rigore fallito".

Gazzetta dello Sport 7.5 - "Mezzo voto in meno per il rigore fallito, che magari avrebbe potuto “regalare” a Giovane. Partita mostruosa, leader totale".

Il Mattino 7.5 - "I suoi scatti sono colpi di frusta, è uno che scarnifica le difese, la semirovesciata sul gol di De Bruyne un altro piccolo Van Gogh. La sua partita è un tiro al bersaglio, tipo al Luna Park. Nei sette minuti iniziali, conclude ben quattro volte. Scatenato, forse rinato. Audero lo strega la prima volta ma non la seconda: avvia lui l’azione nella sua metà campo e lo brucia per l’1-0. Bondo fa la comparsa: partendo 10 metri più dietro, è come se avesse ritrovasse entusiasmo e fantasia. Sbaglia il rigore".