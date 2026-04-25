Cremonese travolta dal Napoli, Gazzetta: Giampaolo a rischio esonero! C'è già il sostituto

Cremonese travolta dal Napoli, Gazzetta: Giampaolo a rischio esonero! C'è già il sostitutoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:15Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Si valutano scenari immediati e prende quota l’ipotesi di un ritorno di Davide Nicola, ancora sotto contratto, che potrebbe essere richiamato

Una serata da incubo per la Cremonese, travolta senza appello dal Napoli con un pesante 4-0 che racconta solo in parte il divario visto in campo. La squadra grigiorossa paga un’impostazione troppo sbilanciata, con Marco Giampaolo che sceglie un 4-4-2 offensivo rivelatosi però un boomerang. Difesa altissima, esterni proiettati in avanti e spazi enormi concessi agli azzurri: un contesto perfetto per le ripartenze del Napoli, capace di colpire con facilità già nei primi minuti.

Cremonese, via Giampaolo e dentro di nuovo Nicola?

I tentativi di aggiustamento, tra arretramenti e cambi di posizione, non bastano a contenere una squadra che attacca con continuità e precisione. Il ko rischia di avere conseguenze pesanti sulla panchina. Nonostante i quattro punti raccolti nelle ultime quattro gare, la posizione di Giampaolo torna in forte discussione. In casa Cremonese si valutano scenari immediati e prende quota l’ipotesi di un ritorno di Davide Nicola, ancora sotto contratto, che potrebbe essere richiamato per tentare un’altra missione salvezza. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.