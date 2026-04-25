Cremonese travolta dal Napoli, Gazzetta: Giampaolo a rischio esonero! C'è già il sostituto
Una serata da incubo per la Cremonese, travolta senza appello dal Napoli con un pesante 4-0 che racconta solo in parte il divario visto in campo. La squadra grigiorossa paga un’impostazione troppo sbilanciata, con Marco Giampaolo che sceglie un 4-4-2 offensivo rivelatosi però un boomerang. Difesa altissima, esterni proiettati in avanti e spazi enormi concessi agli azzurri: un contesto perfetto per le ripartenze del Napoli, capace di colpire con facilità già nei primi minuti.
Cremonese, via Giampaolo e dentro di nuovo Nicola?
I tentativi di aggiustamento, tra arretramenti e cambi di posizione, non bastano a contenere una squadra che attacca con continuità e precisione. Il ko rischia di avere conseguenze pesanti sulla panchina. Nonostante i quattro punti raccolti nelle ultime quattro gare, la posizione di Giampaolo torna in forte discussione. In casa Cremonese si valutano scenari immediati e prende quota l’ipotesi di un ritorno di Davide Nicola, ancora sotto contratto, che potrebbe essere richiamato per tentare un’altra missione salvezza. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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