"Assist, gol, classe e fame! Finalmente De Bruyne: la stampa celebra il ritorno del Re!

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Finalmente Kevin De Bruyne: a Fuorigrotta scende in campo il vero centrocampista che ha incantato per un decennio tutta l'Europa.

Finalmente Kevin De Bruyne: la controfigura resta a Castel Volturno e a Fuorigrotta scende in campo il vero centrocampista che ha incantato per un decennio tutta l'Europa. E proprio nella serata di ieri il belga raggiunge 100 reti nei 5 top campionati europei, un traguardo che corona una serata quasi perfetta. Assist dopo due minuti e prima rete su azione a fine primo tempo. Ecco le votazioni dei principali quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport 7,5 - "L’assist per McTominay, la prima rete su azione in campionato (5ª in Serie A). Quota 100 gol, Kdb. Secondo centrocampista in Europa a riuscirci dopo Reus. Esce e si becca la standing ovation".

Tuttosport 7,5 - "Una delle migliori versioni dal suo rientro, fornisce l’assist a McTominay e torna al gol in Serie A, il primo su azione, dopo 6 mesi con ammirevole caparbietà".

Gazzetta dello Sport 7.5 - "Primo gol su azione in azzurro, esce con la standing ovation dopo una prestazione di classe, con tocchi illuminanti".

Il Mattino 7 - "Dribbla, rincorre, trascina, non molla mai: è la variante che fa la differenza. Strappa la palla a Maleh come se fosse un assatanato, ed è un gol che lo rianima. Stavolta risponde presente, Luperto fa tutto quello che può ma deve alzare bandiera bianca".