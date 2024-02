Corbo distrugge Mazzarri: "Napoli inguardabile, Hellas comanda gioco dopo svendita sul mercato"

Un Napoli inguardabile. Questo il pensiero di Antonio Corbo nel suo editoriale sull'edizione odierna di Repubblica

"Inguardabile. Il fondo lo tocca proprio ad inizio di ripresa quando il Verona terz'ultimo, appena uscito da una svendita al mercato, comanda ormai il gioco.

Mazzarri sbuffa rassegnato, ma deve far qualcosa, per dignità, mestiere e contratto non può tollerare una squadra così piatta che esagera in retropassaggi, che non avanza e non rischia un passaggio in verticale perché nessuno corre senza palla né si smarca per riceverla, non sa cosa fare neanche il più fine distributore, Lobotka non vede più davanti a sé il compagno veloce di piede e di mente".