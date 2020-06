Corbo: "Il Napoli vuol essere una macchina che stampa soldi o una squadra che vince?"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato delle strategie societarie: "Il Napoli vuol essere una macchina che stampa soldi o una squadra che vince? Finora la società e la squadra hanno coltivato interessi diversi. De Laurentiis ha curato i conti, prima alleandosi con Lotito. Ha poi sostenuto l’ipotesi dei play off aperti a sei squadre, quindi l’altra soluzione. Cristallizzare la classifica con il suo sesto posto, di assoluto vantaggio. Sarebbe stato bello. Così non sarà, bisogna tornare in campo. E con quali obiettivi: bilancio o risultati? Per le vittorie, Gattuso ha dedicato ogni attimo di questi 92 giorni di pausa. Sente come possibile la Coppa Italia, ma non rinuncia neanche al quasi impossibile quarto posto. Gattuso è motivato, affidabile, rischia tutto per la carriera. Ma sono troppi i conti aperti. E tocca alla società chiuderli".