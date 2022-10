Corbo: "Italia fuori dai Mondiali mentre il Napoli lascia Raspadori e Simeone fuori, che lusso"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "Per il primato della Champions il Napoli deve evitare martedì solo una voluminosa sconfitta, può entrare negli ottavi con l’autorevole dimensione di certezze ormai acquisite. Sabato invece tocca a Spalletti risolvere il suo adorabile dilemma. Probabile e saggio che ritenti l’innesto di Osimhen e Kvaratskhelia. In una Italia che non va ai Mondiali, c’è una italiana con il lusso di lasciar fuori all’inizio Raspadori e Simeone. È l’incasso di una coraggiosa rivoluzione".