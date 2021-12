Corbo: "Manolas chiede di tornare a casa, ma ha giocato 4 partite e prende 4mln!"

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Sorprende la diagnosi dell’assente Kostas Manolas, trentenne difensore greco. Gastroenterite. Dev’essere una forma severa se non è stata ancora risolta. Secondo le voci di mercato, da tempo chiede di tornare a casa. Magari all’Olympiakos. È di Naxos, la più grande e forse bella isola delle Cicladi. Si spiega la nostalgia, povero Kostas. In cambio di quattro milioni netti in questa stagione ha giocato 4 gare in campionato e due in Europa. Chi davvero pensa che De Laurentiis sia avaro?".