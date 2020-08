Corbo: "Ospina ora sbaglia anche i rinvii, Meret è il futuro del Napoli!"

Meret è il futuro del Napoli. Del portiere parla Antonio Corbo, che scrive così nel suo editoriale per l'edizione odierna di Repubblica: "Ospina sabato sbagliava i rinvii. Giocare con i piedi non è più un merito per lui. Meret è il futuro. Gattuso deve pensarci".

Una battuta anche sull'infortunio di Insigne: "Dopo il rigore segnato, sarebbe stato meglio tirarlo fuori. Ma Gattuso ha preferito valutare altri per Barcellona. Politano, per esempio. Che prevale su Lozano, per l’eventuale sostituzione di Insigne".