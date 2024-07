Corbo su ADL: "Sta espiando le sue colpe, giocatori più anziani e monte ingaggi verso i 150mln"

Queste le considerazioni di Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, sul patron del Napoli

"Se riflette, anche De Laurentiis sta espiando la sua penitenza. Sa di aver sbagliato, ne paga il prezzo". Queste le considerazioni di Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, sul patron del Napoli: "Se gli ingaggi erano i più contenuti nell’anno dello scudetto ed ora lievitano dai 111 milioni lordi verso i 150 senza gli introiti della Champions, classico danno emergente, si registra un diverso indirizzo tecnico-finanziario.

Per la prima volta, il Napoli acquista giocatori svincolati come il 31enne Spinazzola e si batte per firmare un triennale da 10 milioni lordi (per Lukaku, ndr), mitigato dai benefici fiscali del Decreto Crescita, lo strumento del governo per attrarre lavoratori dall’estero. Oggi inapplicabile. Il poderoso attaccante belga non promette purtroppo plusvalenza.Peccato, niente gratificava meglio Aurelio De Laurentiis dopo i suoi colpi di mercato, trasformati in oro da chi si sentiva il Re Mida del calcio contemporaneo".