Corbo su Repubblica: "Osimhen e Kvara, due Napoli da rimettere insieme"

"Osimhen e Kvara, due Napoli da rimettere insieme". E' questo il titolo del pezzo di Antonio Corbo per la sua rubrica 'Il Graffio', per La Repubblica: "Osimhen e Kvaratskhelia. Scattisti che in un modo o nell’altro ti portano subito sull’altra sponda. Fra i due, il miglior collante è Raspadori punta centrale arretrata. Se si pensa anche a Politicano, Lozano, Simeone si può ritenere il Napoli la squadra più ricca di talenti e soluzioni. Più attrezzata. Basta rivedere il primo tempo con tutti gli oziosi passaggi orizzontali per capire come il Napoli non deve più giocare. La prossima con la Roma di Mourinho non è una partita importante, ma la prova generale per rimettere insieme il Napoli di Osimhen e quello di Kvaratskhelia".