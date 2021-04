Corbo sulla Superlega: "ADL senza parola. Si è sentito tradito da Agnelli"

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive su Repubblica parlando della Superlega ormai sospesa: "Il progetto lascia senza parola De Laurentiis. Il suo microfono è rimasto spento nel dibattito di lunedì tra i 20 club italiani. Logico che taccia. Deve attendere per capire. Si sente anche lui tradito da Andrea Agnelli. Quante volte si sono sentiti e scambiato visioni su una nuova Champions? L’apertura di Florentino Perez rimette in gioco il Napoli, almeno gli fa capire che potrebbe essere coinvolto. Il Napoli non ha debiti, quindi i 350 milioni non gli servono, laddove salvano altri club dal dissesto".