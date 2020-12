Corbo: "Vittoria di Crotone uno stimolo alla società nel ricorso su Juve-Napoli"

Un anno dopo, Gattuso può vantarsi del suo gran lavoro. Così scrive Antonio Corbo nel suo editoriale di Repubblica, soffermandosi poi sulla questione ancora aperta legata al ricorso per la sfida alla Juventus mai giocata: "Il Napoli raggiunge al terzo posto la Juve, tenendo però i conti aperti. Sono ancora in bilico uno di penalizzazione e i tre virtuali attribuiti per ora proprio alla Juve da una giustizia sportiva troppo sensibile alle aspettative di Federcalcio e Lega. Permangono tre condizioni per rimodulare la classifica.

L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla. È proprio la vittoria di Crotone a sollecitare il massimo impegno della società. Conferma i pregi della squadra".