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Corriere dello Sport: "Le meraviglie di Scott e Kevin rimandano la festa a Chivu"

Corriere dello Sport: "Le meraviglie di Scott e Kevin rimandano la festa a Chivu"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

"Reazione Napoli, Conte rimanda la festa!" titola così la prima pagina de Il Corriere dello Sport. McTominay rinvia la festa scudetto a Chivu ed il Napoli realizza 14 tiri solo nel primo tempo, in risposta ed in reazione ai 0 tiri prodotti contro la Lazio. Domani Chivu in casa del Torino, il titolo può arrivare contro il Parma.

Taglio alto dedicato al licenziamento di Claudio Ranieri dal suo ruolo alla Roma, con le sue parole.