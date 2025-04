CorSera: "Conte ha voluto proteggere la squadra. Ora si parla solo di lui"

Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha trascorso la Pasqua a Napoli, ai suoi giocatori ha dato due giorni di riposo, la spina staccata fino alla ripresa di oggi con doppie sedute di allenamento: stesso rigore e uguale fatica di inizio stagione. Sì, su quei campi di Castel Volturno che saranno pur da rifare, ma certo non decisivi per la corsa scudetto. Conterà altro, Antonio sa come si fa.

"Ha spostato l’attenzione, facendo in modo che si parlasse di lui più che della squadra. Nel caos generato dal post partita di Monza, l’allenatore pur chiarendo la sua posizione rispetto al futuro, è andato in protezione di un gruppo che potrebbe patire la lotta punto a punto. Se c’è abitudine allo scudetto (una buona parte del Napoli di oggi lo ha vinto due anni fa), la corsa così ravvicinata con l’Inter può rappresentare un peso almeno mentale", si legge.