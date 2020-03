CorSera - Folle idea della Lega: recuperare in estate le semifinali di Coppa Italia

Trova conferma anche sul Corriere della Sera oggi in edicola l'ipotesi di far disputare le due semifinali di Coppa Italia in estate. Una decisione, nel caso, che avrebbe del clamoroso, dettata dal fatto che non c'è più spazio per incastrare altre gare da qui a maggio. L'Inter, ad esempio, oltre alla partita con la Juve dovrà recuperare anche quella contro la Sampdoria, poi avrà il doppio confronto con il Getafe in Europa League e spera di andare avanti nella competizione. Una situazione surreale per una partita, quella che era prevista stasera, che resta sospesa, che non si sa quando si rigiocherà.