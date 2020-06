Corsera: "Inter non capirà di giocare in trasferta: in Germania fattore campo crollato al 22%"

Con gli stadi vuoti ed i tifosi assenti il fattore campo sarà un vantaggio molto limitato per le squadre ospitanti. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera, riportando il dato relativo alla Bundesliga: "In questo strano finale Milan e Inter devono rimontare ma hanno un vantaggio, non capiranno di giocare in trasferta. In Germania il fattore campo con gli stadi vuoti è crollato passando dal quasi 50 al 22%. In Italia i valori saranno più alti perché il nostro è un gioco più tattico, rispettiamo la trasferta in quanto tale, viaggiare per noi vuol dire giocare in modo più prudente".