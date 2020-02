CorSera - Tutto aperto al Camp Nou: due possibili novità tattiche al ritorno

Tutto aperto in vista del ritorno al Camp Nou. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza quello che potrebbe essere l'atteggiamento del Napoli in vista della sfida di ritorno: "Gattuso probabilmente non cambierà di molto il volto della squadra, nel nuovo corso e con le grandi abituata ad essere compatta e corta: linee strette, con il sacrificio di Callejon e Insigne nella fase di non possesso. Ma Rino, e lo ha già detto, proverà a spostarsi in avanti, senza però perdere l’equilibrio. Presupposto fondamentale, quest’ultimo, per non essere tramortiti quando il Barcellona supera la prima linea di pressione".

Non solo: "Il Napoli dovrà avere più coraggio con i cambi di gioco, sfruttando l’ampiezza che danno gli esterni offensivi e gli interni di centrocampo. Il tutto per tutto per non pagare a carissimo prezzo l’errore (l’unico in fase difensiva) che al San Paolo ha deciso il pareggio".