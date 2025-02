Cosa rischia il Napoli? Gazzetta ricorda: "Nel 2022 ADL fu già prosciolto"

Tre anni fa in sede sportiva lo stesso Chiné chiese 11 mesi di inibizione prima dell’assoluzione del Tribunale.

Dal punto di vista sportivo cosa rischia il club? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la richiesta della Procura di Roma di chiedere il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis nel caso plusvalenze: "Intanto va ricordato che nell’aprile 2022 il Tribunale Federale ha già prosciolto il Napoli e De Laurentiis. Ora il procuratore federale Giuseppe Chiné dovrà ricevere gli atti dalla procura di Roma, già richiesti lo scorso anno ma mai trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative. Tre anni fa in sede sportiva lo stesso Chiné chiese 11 mesi di inibizione prima dell’assoluzione del Tribunale.

Dopo aver letto le nuove carte, potrebbe riaprire il processo (da quando arriveranno in Via Campania, ci sono 30 giorni per farlo: dovesse accadere, la Corte d’Appello federale avrà fino a 30 giorni per convocare l’udienza e discutere l’ammissibilità della richiesta di “revocazione” per poi arrivare a un eventuale processo).