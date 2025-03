Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Lo scenario incredibile per lo Scudetto

Cosa succede in caso di arrivo in parità di due o tre squadre al termine del campionato di Serie A? Ne parla quest'oggi in chiave scudetto La Gazzetta dello Sport, proprio nel giorno di Napoli-Inter che vede le squadre affrontarsi con appena un punto di distacco ed un calendario che in ogni caso non fa immaginare uno scatto dei nerazzurri:

"Dopo la 38a giornata, in caso di parità tra due squadre, il titolo di campione d’Italia sarà assegnato con uno spareggio che si giocherà in casa della squadra che avrà fatto più punti negli scontri diretti, oppure all’Olimpico di Roma nel caso di necessità di ordine pubblico. In caso di parità dopo 90’ si andrà direttamente ai rigori. In caso di parità tra 3 o più squadre, lo spareggio sarà giocato tra le due meglio piazzate nella classifica avulsa: primo criterio, i punti realizzati negli scontri diretti", si legge sul quotidiano sportivo.