Covid-19, l'elogio de Il Fatto Quotidiano: "Al nord focolai d'infezione, al Cotugno nessun medico infettato"

Bellissimo articolo su Il Fatto Quotidiano in cui si evidenzia l'efficacia delle strutture sanitarie campane, in particolar modo napoletane, a dispetto di quelle del nord, spesso elogiate, ma in questo periodo storico diventate veri e propri focolai per il contagio. Ecco quanto si legge testualmente: “Resta il fatto che, questa volta, il Pittoresco ha fatto le cose giuste, l’Eccellente non ne ha imbroccata una. E mentre molti ospedali lombardi diventavano focolai d’infezione, il Cotugno di Napoli – ci ha raccontato Sky News Uk – si è organizzato in modo da non infettare neppure uno dei suoi medici, con l’utilizzo di tute e maschere da fantascienza, e ha cominciato a sperimentare contro il Covid-19 (pare con successo) l’uso di un farmaco contro l’artrite. Questa volta, Campania batte Lombardia 2 a 0”.